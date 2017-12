A Gattorna la notte bianca che fa girare il mondo

Moconesi. Sabato 6 agosto a Gattorna ci sarà la notte bianca della girandola. Il giro del mondo tutto in una notte: dall’Italia degli anni Novanta alle praterie del selvaggio West, dalle atmosfere metropolitane di New York ai colori e sapori dei tropici, passando per i ritmi e gusti spagnoli, continuando con la tradizione francese, piccanti esibizioni e intrattenimenti musicali che avranno come filo conduttore il tema del viaggio.

Il programma inizierà con lo scambio libri in mattinata per finire a tarda notte nelle piazze e nelle vie del paese con negozi aperti per lo shopping e menù a tema.