“A casa di Lucio” – Musical comedy della Compagnia T&M Live

Sarà in scena domenica 5 agosto alle ore 21:30 in piazza delle Feste la nuova proposta della Compagnia T&M Live dal titolo “A casa di Lucio”, musical comedy in due atti di Caterina Bruzzone e Susy Tagliapietra. Adattamento e regia: Susy Tagliapietra. Coreografie: Camilla Valseri, Giulia Gragnani, Miriam Raco. Arrangiamento musicale: Lucio Band. Direzione musicale: Massimo Modesti.

Con Agostino Marafioti – Carlo Gilardi – Daniele Mignemi – Elisa Giuliani – Simona Angioloni Simona Marrocco – Simone Pastorino Tomaso Valseri – Valeria Muratori

Ensemble: Camilla Valseri – Heleni Giannattasio – Luca Demetrio – Marco Nanni Martina Costarelli – Miriam Raco e… la Lucio Band, formata da Andrea Biasotti: Batteria – Gianmarco Farnè: Percussioni – Lorenzo Siri: Chitarra elettrica – Massimo Modesti: Tastiere – Michele Genta: Chitarra acustica – Paolo Priolo: Basso

Una commedia vivace e ricca di sfumature. Storie e destini che si intersecano. Giovani uomini e donne che si perdono e si ritrovano. Un porto di mare che accoglie tutti, ma anche un posto sicuro protetto dalle tempeste. Racconti accompagnati dalla musica di Lucio il grande conduttore musicale di questa nuova opera musicale. Un appassionante spettacolo per emozionarsi attraverso la musica intramontabile di Lucio Battisti e Lucio Dalla, sognare e perdersi tra alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di questi due grandi artisti.

Tutti pronti quindi a cantare con noi brani indimenticabili per omaggiare due tra i cantautori più amati di sempre. Un pezzo di storia della canzone d’autore italiana. Chi non ricorda: “Il mio canto libero”, “La canzone del sole”, “Caruso”, “La sera dei miracoli”, “Emozioni” e tante altre ancora.

Biglietto intero 15 €

Acquisto online su www.eventbrite.it/e/biglietti-a-casa-di-lucio-48446