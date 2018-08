A Campomorone la penultima tappa del Festival Organistico \"Armonie Sacre\"

Venerdì 31 agosto, alle 21.15, la Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo di Campomorone ospiterà il tradizionale concerto del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. La rassegna, giunta alla ventesima edizione consecutiva, è promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” e si svolge dal 2009 in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. La manifestazione aderisce da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta. Sarà protagonista dell’evento il concertista olandese Sietze de Vries, organista della Martinikerk e docente presso il Conservatorio di Groningen. L’artista si esibirà alla consolle dell’organo “Giacomo Locatelli” (1894) in un programma interamente dedicato all’improvvisazione su temi dati dal pubblico. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Campomorone e di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo. L’evento sarà preceduto, alle 20.30, da un concerto di campane.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.