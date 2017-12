Street food protagonista al Porto antico

Genova. Un evento dedicato allo street food sotto il tendone di piazza delle Feste. Protagonisti alcuni locali genovesi che per l’occasione si riuniscono in stand al Porto antico, proponendo piatti da mangiare rapidamente, in modo più informale e anche in piedi.

Appuntamento sotto il tendone di piazza delle Feste al Porto Antico.

Orari: giovedì e venerdì 3-4 settembre dalle 18 all’1; sabato e domenica 5-6 settembre dalle 12 all’1.

All’interno dell’evento ci sarà SuperBirra, una manifestazione giunta alla quinta edizione, che racconta il mondo delle birre di qualità.

Ogni giorno all’interno degli spazi saranno ospitati appuntamenti di approfondimento, degustazioni gestiti insieme a esperti del settore.

In serata concerti e spettacoli fino all’orario di chiusura.