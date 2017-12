Carta bianca ai Tetes de Bois

Genova. Dopo le date di Milano, Torino e Roma arriva finalmente anche a Genova il progetto Carta bianca Tetes de Bois. Incontri, letture, musica, progetti. Il mondo di idee di un gruppo che affonda i propri pensieri nella realtà quotidiana ma senza dimenticare la tradizione della parola e del suono popolare. Tre giorni di iniziative che affronteranno tematiche diverse e che cercheranno nello scambio col pubblico di trovare una forma di comunicazione che va oltre la canzone.

Giovedì 7 maggio ore 18 alla libreria L’Amico Ritrovato:

Un libro, un festival, una storia, un incontro:

presentazione del libro Ci sarà una volta e della prima edizione del festival nazionale ad esso collegato di Nori-Trento

Presentazione del libro La Passeggiata del Mulino e del relativo spettacolo teatrale in cartellone la prossima stagione al teatro Cargo. Ospiti in via di definizione

Venerdì 8 maggio ore 19 alla Claque:

Presentazione del libro Lavorare con lentezza: Enzo del Re, il corpofonista di Timisoara Pinto con Timisoara Pinto, Tetes de Bois e ospiti vari.

Ore 21, 30 concerto dei Tetes de Bois: Extra ospiti in via di definizione.

Sabato 9 maggio ore 11 sempre alla Claque:

Una città a pedali, incontro con ciclo officine , amici della bicicletta, appassionati, ecologisti e quanti altri su un altro modo di vivere la mobilità nelle nostre città e presentazione del ciclo tour sui luoghi della Resistenza: Transumanza a Pedali

Costo del biglietto per il concerto 12 euro.