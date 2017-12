55ma edizione del Salone Nautico di Genova

Una vetrina di eccellenza cui non si può mancare”. E’ stata presentata oggi l’edizione numero 55 del Salone Nautico, che si svolgerà dal 30 settembre al 5 ottobre nel capoluogo ligure.

“Genova – ha spiegato Sara Armella, presidente di Fiera di Genova – è la casa della nautica. Il 55esimo Salone guarderà con interesse ai primi cauti segnali di ottimismo che vengono da questo mondo. Faremo tutto il possibile perché questa edizione significhi il consolidamento della ripresa che abbiamo visto lo scorso anno. Siamo partiti con largo anticipo proprio per presentare i nuovi progetti e siamo confidenti che troveranno sicuramente una buona partecipazione da parte degli operatori”.

“Sarà il salone del rilancio – ha assicurato Carla Demaria, neopresidente di Ucina -, deve diventare la vera vetrina dell’industria manifatturiera della nautica. Il mercato si sta riprendendo e ce ne stiamo accorgendo tutti. Oggi abbiamo fornito dei suggerimenti assolutamente costruttivi per migliorare ancora l’edizione”.

“Nonostante i soci Ucina provengano da tutte regioni d’Italia – ha poi concluso – nessuno ha proposto eventuali sedi alternative. Questo conferma che oggi non esiste altra opzione che includa in un solo evento tutti i settori merceologici”.

Tra le novità della nuova edizione anche la Volvo Ocean race, la gara più estrema di vela al mondo. Gli equipaggi e le imbarcazioni, che stanno partecipando al giro del mondo a vela in equipaggio, saranno presenti alla kermesse. Ci sarà inoltre il dome, una struttura che offrirà ai visitatori le immagini più forti della regata e un modello a scala reale di uno scafo VO65, il monotipo della regata su cui il pubblico potrà salire.