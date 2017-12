25 e 26 agosto, Dock Of The Bay Festival a Sestri Levante

Il Teatro Arena e Conchiglia di Sestri Levante è pronto ad accogliere il Dock Of the Bay Festival, tre serate in cui saranno protagonisti alcuni dei più grandi musicisti della scena blues italiana e non solo.

Si inizia domenica 20 agosto tocca alla Fantomatik Orchestra, nata come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance, nel 2001 la band toscana intraprende una svolta importante: il gruppo da palco diventa marching band, sullo stile delle street band americane. Nel tour europeo del 2017, quello che porteranno in scena anche a Sestri Levante, è stato rivoluzionato il repertorio che manterrà, nella prima parte, la “vecchia” impostazione soul funky, mentre la seconda sarà caratterizzata da un impatto più rock progressive con riarrangiamenti di pezzi di: AC-DC, Led Zeppelin, Queen, Peter Gabriel, Yes, Genesis, PFM e altri. Ad aprire la serata il duo, capitanato dal talentuoso armonicista Fabio Bomarrito, Kid Blues Combo.

Gli appuntamenti proseguiranno nel fine settimana successivo. Venerdì 25 agosto sul palco salirà la trascinante Gnola Blues Band insieme a Leo “Leonard Goodies” Boni. Artisti di grande spicco, dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena del blues italiano. Il concerto verrà aperto dall’energetico set rock ’70 dei tigullini Fever Dogs.

Ultima data sabato 26 agosto, con Soul & Blues Connection, gruppo capitanato da Luca Giometti, allievo di Tullio De Piscopo, che vedrà, oltre alla base basso, batteria, chitarra e tastiere, il sax di Cris Pacini e la voce la cantante indonesiana Deviana P. Gruppo di apertura di alto livello con l’Acoustic duo formato da Federico Biagetti (chitarrista di Irene Fornaciari) e Danny Bronzini (chitarrista dell’ultimo tour di Jovanotti).

Apertura dei cancelli alle 20, inizio dei concerti alle 21.30.

Ingresso 10 euro.

Servizio bar con panini.

Serate organizzate dal circolo Randal e da Koba Events Production.

Per info 3496959250 Michele