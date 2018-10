13esimo Salone del Cioccolato a Villa Serra di Comago

Maestri pasticcieri comporranno in tempo reale prelibatezze con il cioccolato. In programma laboratori di cioccolata per bambini e adulti, consigli su come lavorare il cioccolato e tante altre leccornie. Degustazione di cioccolata calda, crêpe con cioccolata, tagliolini gorgonzola e cioccolata.

Con la partecipazione di Massimo Migliaro, scuola di pasticceria a Genova, Pasticceria Poldo di Genova Pontedecimo, Pasticceria L.I.D.A di Genova Sestri Ponente, Pasticceria Ferrante di Campomorone.

La manifestazione è a cura del Consorzio Villa Serra in collaborazione con l’Associazione Volontari Amici di Villa Serra.