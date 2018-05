1° giugno: Buio Pesto e Trejolie al Politeama Genovese per il decimo compleanno del \"Leo\'s Got Talent\"

Genova. 10 anni di “Leo’s Got Talent” al Politeama Genovese con i Buio Pesto e i Trejolie. Dopo il grande successo della “GenoaVision Talent Night” del 27 marzo al Teatro Carlo Felice, il Leo’s Got Talent festeggia la sua decima edizione con tanti ospiti e un grande show al Politeama Genovese VENERDI’ 1° GIUGNO alle ore 20:00.

Regista dello spettacolo sarà, come nelle passate edizioni, Federico URSI.

Il Leo’s Got Talent è lo show prodotto dal Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Genova e organizzato da Techno-Logic, che ogni anno (dal 2009) riunisce e valorizza i migliori giovani talenti della città e della regione per le categorie: musica (band e canto), danza e recitazione. Dal suo format vincente, nel 2018 è nata la “GenoaVision Talent Night”, prodotta da VisionBroad, che il 27 marzo ha visto sfidarsi sul palco del Teatro Carlo Felice -tempio della lirica- i migliori talenti di ben 8 Licei genovesi per decretare il “campione dei campioni”.

OSPITI D’ONORE 2018: BUIO PESTO (il M° Massimo Morini sarà anche Presidente di Giuria) e i vincitori di Italia’s Got Talent 2017 (TREJOLIE).

Confermata inoltre la presenza del Rettore dell’Università di Genova e di alcuni Assessori.

Official Partners: CNA – ECIPA Genova, Il Masetto – Hamburgeria Nazionale, ArtePizza, Le Pizze di Marcello;

Media partner: AntennaBlu.