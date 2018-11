Weekend ricchissimo di partite per il Basket Pegli

Genova. Oltre al 6° Trofeo della Lanterna in scena al Palasharkers dall’ 1 al 4 novembre e che vede impegnate le Under 15 e la squadra Aquilotti, nei prossimi giorni andranno in campo gran parte delle squadre del Basket Pegli.

La Serie C Silver, in attesa della decisione del giudice sportivo per la gara con il Recco, osserverà un turno di riposo. Turno di riposo anche per l’Under 20.

Attenzione all’Under 18 Eccellenza, di scena martedì 6 novembre alle 20 in quel di Varese, ospite della Robur et Fides mentre l’Under 18 regionale giocherà sempre in trasferta, a Pietra Ligure sabato 3 novembre alle 19,30 per la terza giornata di campionato.

L’Under 16 Eccellenza, invece, ospiterà domenica 4 novembre alle 18 in via Cialli la Auxlium di Torino, gara valevole per la giornata numero 7 del girone d’andata. Anche l’Under 15 di coach Ambrosini rispetterà un turno di risposo. L’Under 14, invece, farà il suo esordio in stagione in trasferta; infatti il gruppo 2005-06 andrà in campo alla palestra Morante ospite della Uisp Rivarolo, palla a due alle 11,30.

La seconda giornata del campionato Under 13 ha visto già impegnata il gruppo dei 2006, usciti vincenti nel derby con il My Basket, 59-58 il finale. I 2007 riposano.

Per il femminile, Under 18 impegnata a Savona mercoledi 7 novembre alle 19,30 per sfidare l’Amatori “B”. Le due squadre Under 16, visto l’impegno al Trofeo della Lanterna, hanno spostato a fine novembre gli impegni previsti per questo weekend.