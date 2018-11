Week end di passione per il Ponente genovese: via Siffredi chiusa per 19 ore

Genova. Si profila un fine settimana complicato per la viabilità del Ponente genovese per la nuova chiusura di via Siffredi a causa della posa della campata che manca per collegare la strada Guido Rossa con il casello autostradale, un tassello fondamentale per liberare Sestri Ponente dal traffico provocato dall’uscita autostradale obbligatoria a Genova Aeroporto dopo il crollo del ponte Morandi.

Da sabato 17 novembre alle 20 a domenica 18 alle 15, via Siffredi sarà chiusa in entrambe le direzioni. 19 ore in totale

Questa la viabilità alternativa in direzione Ponente-Levante: il traffico privato e quello pubblico dovranno prendere via Albareto, imboccare la rampa per l’Aeroporto e usare via della Superba fino alla rotatoria di via San Giovanni d’Acri.

Chi invece da Levante va verso Ponente attraverso la Guido Rossa e via Cornigliano sarà dirottato sulla rampa di ingresso all’Autostrada per poi imboccare la A10 verso Ponente o, attraverso il sovrappasso che conduce a Erzelli, riprendere la rampa in discesa verso Sestri. Il collegamento con la val Polcevera sarà garantito anche attraverso via Borzoli.

Visti i problemi di traffico dell’altro week end di chiusura per la posa della prima campata, è consigliabile rinunciare il più possibile al mezzo privato. Stavolta però il transito ferroviario non sarà bloccato, un’altra alternativa per bypassare l’interruzione.