Genova. La Voltrese si aggiudica (3-1) la gara, giocata a Celle Ligure, portando a casa tre punti, davvero preziosi, in chiave salvezza.

Simone Balestrino è stato l’autore della prima rete.

“L’uno-due segnato dal sottoscritto e da Termini ha gettato le basi per la nostra vittoria – afferma l’ex attaccante del Campomorone – poi ci siamo rilassati subendo la rete (al 40°) di Vallerga, ci ha pensato (al 45°) Boggiano a ristabilire il doppio vantaggio, che abbiamo mantenuto sino al termine”.

“Nel secondo tempo abbiamo gestito al meglio la gara, il successo è tanta manna per la nostra classifica e ci permette di spazzare via un momento nel quale, oltre ai nostri errori, non siamo stati molto fortunati. La squadra ha un organico ricco di qualità e sono certo – conclude Balestrino – che abbia le carte in regola per ambire, almeno, ad un campionato di media classifica”.