Genova. Cominciato anche il campionato di Serie D di pallavolo maschile, che si svolgerà su girone unico nel corso dei prossimi mesi.

Cinque le gare del primo turno, più un anticipo infrasettimanale e una gara che si disputerà questo weekend: nessun tie break fin qui, per una classifica pulita.

La prima gara del programma è stata la sfida di Imperia tra Volley Primavera e Subaru Olympia Voltri: ad avere la meglio sono state le ospiti, che hanno prevalso in tre set, pur battagliati.

Domenica tre le gare in programma: al pomeriggio il Maremola volley ha vinto la sua incursione in casa della Admo volley a Lavagna, con un netto 3-0. In serata a vincere sono state la Asd Spazio sport di Genova, che ha sconfitto la Us Acli Santa Sabina in quattro set, e la Sabazia Amp terminal di Vado Ligure, che si è imposta sulla Serrafrutta Alassio volley per tre set a zero.

Lunedì il posticipo del Cus Genova: i biancorossi hanno vinto in tre set al Palacus contro la 3 Stelle villaggio – Segesta. Mercoledì sera, poi, a Rapallo la Adpsm2013 ha superato la Admo volley per 3-1, anticipando così una sfida del secondo turno, che invece vedrà il team di Rapallo in campo contro i Barbudos Albenga.