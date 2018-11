Genova. Continuano a stupire tutti le ragazze della PSA Olympia Volley di coach Marco Oddera che, anche nella non semplice trasferta in casa del Lemen Volley ad Almenno San Bartolomeo, centrano una splendida vittoria per 3 a 1 e tengono a bada le dirette inseguitrici, confermandosi in vetta alla classifica del girone B del campionato di Serie B2.

Dopo aver perso il primo set per 25-19, le gialloblù ingranano la marcia giusta e non sbagliano più nemmeno un colpo. Così, prima di tutto nel secondo set pareggiano i conti vincendo 25-20, poi mettono la freccia grazie ad un esaltante 25-17. Nel quarto set, la PSA Olympia impone ancora la propria legge e conquista la vittoria grazie al 25-18 finale, festeggiando così la quarta vittoria su altrettante partite disputate.

“Innanzitutto faccio i complimenti alle mie ragazze – commenta soddisfatto Oddera – perché in un campo difficile come quello del Lemen non è facile vincere, specialmente dopo essere andate sotto di un set. Per quanto riguarda la partita, abbiamo iniziato molto contratte e le avversarie ci hanno aggredito col loro servizio. Abbiamo faticato molto e, di conseguenza, anche il loro muro-difesa ci ha messo in difficoltà. Sotto di un set, siamo scese in campo per il secondo ancora con la testa al primo e ci siamo trovate sul 5-1 per il Lemen, Dopo il time-out, siamo tornate in campo con tutta un’altra mentalità, lottando su ogni pallone e cominciando noi a mettere in difficoltà le nostre avversarie col nostro servizio. I nostri muro, difesa e contrattacco da quel momento sono diventati devastanti e abbiamo cambiato tutto. Ringrazio anche i nostri tifosi, che ci hanno sostenuto e incoraggiato per tutta la partita anche in questa trasferta“.

Nel prossimo turno, sabato 10 novembre alle ore 18, l’Olympia giocherà tra le mura amiche contro il Busa-Food Lab Gossolengo.

Il tabellino:

Lemen Volley Almenno – PSA Olympia Volley 1-3

(Parziali: 25-19, 20-25, 17-25, 18-25)

Lemen Volley Almenno: Alibrandi, Hilary 9, Botti 1, Camarada 7, Di Luccio 1, Morlotti M., Morlotti C. 5, Zambetti 1, Caccia 1, Piazzoli, Pillepicli 8, Tagliaferri 10.

PSA Olympia Volley: Pastorino Mar., Pastorino Mon., Ciurli 11, Gorini 4, Castelli 6, Ferrando, Mastromarino, Della Rocca, Caporaso, Ottonello, Antonaci 7, Parodi 18, Fontana 1, Bilamour 22. All. Oddera.