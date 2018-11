Viabilità, traffico e pioggia bloccano la città. Code e rallentamenti da ponente a levante

Genova. Dalle 18 inizia l’ora peggiore per il traffico genovese. Se poi ci aggiungiamo la pioggia, il piatto del blocco stradale è servito.

Ed è proprio queso quello che sta succedendo in questi minuti in città, con code e rallentamenti segnalati quasi ovunque.

Partiamo dalla Valpolcevera che vede code e rallentamenti in via 30 Giugno, come in uscita al casello di Genova Bolzaneto. Rallentamenti che hanno ripercussioni sulla A7 e sulla A12.

Segnalati anche rallentamenti a Voltri e Sestri Ponente. Traffico intenso in Sopraelevata, soprattutto in direzione ponente, e code in centro, zona Brigate Partigiane e Foce.

In fase di risoluzione invece i problemi di via Orsini, che è rimasta chiusa per qualche decina di minuti per interventi al verde.