Viabilità, doppio incidente in A7, sei chilometri di code. Rallentamenti in sopraelevata, Valbisagno e Valpolcevera

Genova. Giornata difficile per il traffico genovese: a seguito di diversi incidenti si registrano infatti diverse criticità su autostrade e strade urbane.

Poco dopo le 8 doppio incidente in A7, tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Più mezzi coinvolti, sul posto tutto il personale di soccorso: nel frattempo si sono formati diversi chilometri di coda.

In A7 rallentamenti anche in uscita a Bolzaneto, che proseguono usciti dal casello direzione Rivarolo. Anche in A10 rallentamenti all’uscita di Genova Aeroporto e in zona via Siffredi.Segnalati anche problemi in Valbisagno, con traffico in difficoltà per i diversi cantieri attivi sulle sedi stradali.