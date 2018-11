Via San Pacoret ancora allagata, traffico nel caos a Multedo

Genova. Anche questa mattina, come già qualche giorno fa in occasione della più pesante allerta, il voltino di via San Pacoret de Saint Bon, a Multedo, si è allagato. Trattandosi di un sottopasso nei pressi di un casello autostradale il problema ha complicato la viabilità già alle 6 di questa mattina.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha ancora una pattuglia sul posto per regolare il traffico.

Il sottopasso è dotato di un semaforo per la sicurezza che dovrebbe lampeggiare in caso di allagamento installato dopo l’alluvione del 2011.