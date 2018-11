Via 30 Giugno, da oggi attivo il canale Telegram per conoscere aperture e chiusure in tempo reale

Genova. La Protezione Civile del Comune di Genova, sul suo canale Telegram già attivo per comunicare le emergenze, da oggi fornisce anche un servizio dedicato alla eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960. La novità arriva dopo le molte richieste di una comunicazione puntuale e immediata da parte dei cittadini, anche attraverso l’ormai frequentatissima pagina Facebook “Via 30 Giugno aperta o chiusa?”.

Agli utenti già iscritti a quella piattaforma di messaggistica istantanea basterà iscriversi al canale @ProtCivComuneGe, per gli altri prima sarà necessario scaricare la app Telegram, gratuita sia per l’utente sia per il canale che comunica (e consentirà quindi all’amministrazione di non spendere milioni di euro in denaro pubblico per l’invio di sms).

Nei prossimi giorni la comunicazione relativa a questo tratto di viabilità cittadina sarà ulteriormente integrata con la predisposizione di due pannelli informavi sistemati a monte e a valle di Ponte Morandi – a Trasta e a Cornigliano. Un potenziamento delle informazioni avverrà anche attraverso gli altri numerosi pannelli luminosi a messaggistica variabile presenti in città.