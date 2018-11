Verso Genoa-Napoli, già 4 mila biglietti venduti

Genova. Cresce la febbre per Genoa-Napoli, la società rossoblù fa sapere che la prevendita dei biglietti è già a quota 4 mila. Considerando che gli abbonati sono 18.004, lo stadio si preannuncia bello pieno. Quasi esaurito il settore ospiti. Restano meno di 200 biglietti su un totale di 2.000 coincidente con la capienza.

Non ci sono limitazioni all’acquisto per i sostenitori del Napoli, non solo per il settore ospiti, ma anche in tutti gli altri disponibili. Visti i rapporti di amicizia esistenti nessun problema di ordine pubblico.

I tagliandi si possono acquistare al ticket office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket e online su listicket.com.