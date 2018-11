Tutti a ballare lo swing manouche dei Madame Belleville al Circolo ARCI Barabini Di Trasta

Genova. Nuovo appuntamento con il Circolo Arci Barabini di Trasta, nel cuore della Valpolcevera: concerto dei Madame Belleville, uno dei gruppi più richiesti per le serate a ritmo di swing

Il quartetto di Genova unisce due tipi di jazz: Manouche e lo stile di New Orleans. Nel repertorio del gruppo infatti sono presenti classici brani di entrambi i linguaggi, che si uniscono creando un sound particolare e interessante.

Immaginate di essere in un Jazz Club parigino negli anni ’30. Serata di jam session tra musicisti Manouche con ospiti Americani, l’aria che si respira è coinvolgente, frizzante e piena di pathos. Il ritmo tipicamente manouche, incalzante e funambolico, si incontra con il sound caldo dell’hot blues di una tromba di New Orleans. Appuntamento alle 19,30 per l’aperipasta. Alle 21 l’inizio del concerto