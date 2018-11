Trofeo Nico Sapio, al via ci sarà anche Santo Condorelli

Genova. Manca esattamente una settimana al via della 45ª edizione del Trofeo Nico Sapio in programma da venerdì 9 a sabato 11 novembre.

Il conto alla rovescia per l’evento internazionale curato alla Piscina Sciorba da Genova Nuoto e My Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova, sta per terminare. C’è attesa per vedere all’opera una numerosa e qualificata squadra azzurra, capitanata da Federica Pellegrini che tornerà a gareggiare nei “suoi” 200 stile libero facendo così partire da Genova la rincorsa verso la sua quinta Olimpiade.

E’ ufficiale anche la presenza del ventitreenne Santo Condorelli. Quarto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nei 100 stile libero nuotati con i colori del Canada, una medaglia sfumata per soli 3 centesimi, anche l’italo-canadese va alla ricerca del tempo di qualificazione per i Mondiali in vasca corta di Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Condorelli, dopo aver saltato i Mondiali di Budapest 2017, ha avviato le pratiche per cambiare nazionale sportiva, in ragione dei suoi avi siciliani, e poter così gareggiare alle prossime Olimpiadi con la Nazionale.

In attesa dell’evento, il comitato organizzatore ricorda che i biglietti sono acquistabili in loco alla piscina Sciorba oppure tramite bonifico all’iban IT09M0617501428000001900180 intestato a MY SPORT S.S.D. CONS. A R.L. Occorre specificare il numero di biglietti che si intende acquistare e per quale giorno. Una volta ricevuto il bonifico, il comitato organizzatore disporrà i biglietti in una busta con il nome dell’acquirente che potrà ritirare il giorno della manifestazione evitando inutili code. Il costo del biglietto è di € 15 per il venerdì e di € 15 per il sabato.

Il programma prevede venerdì e sabato le sfide per le categorie Juniores (100 metri e 200 misti) e Assoluti con inizio eliminatorie alle 9 e finali alle 16,30. Domenica si confronteranno gli Esordienti A e i Ragazzi. L’evento godrà, venerdì e sabato, di un totale di 3 ore di diretta su RaiSport.