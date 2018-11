Tris di successi per le squadre giovanili per Basket Pegli

Genova. Weekend felice per il Basket Pegli, ad eccezione della sconfitta patita dall’Under 16 Eccellenza con Torino.

Vittorie per la Under 13 “A”, per l’Under 18 regionale e per l’Under 14, mentre l’Under 18 Eccellenza sarà impegnata martedì a Varese, ospite delle Robur et Fides

I 2006 vincono in volata il derby con My Basket grazie ad un ottimo ultimo quarto. Pressione difensiva, palle recuperate ed alte percentuali in attacco sono le note positive dei ragazzi di Pegli Under 18 in quel di Pietra Ligure: 5-25 alla fine del primo quarto e gara già scritta. In discesa la parte restante del match, con gli arancioblù che continuano a macinare gioco e belle azioni.

Una buona prestazione per il gruppo misto 2005-06, che ha fatto l’esordio stagionale in quel di Rivarolo. Un ottimo avvio porta gli Sharkers sulla doppia cifra di vantaggio, 10-24 alla prima sirena. L’intensità ed efficienza offensiva resta alta anche nel secondo periodo, 30-44 all’intervallo lungo. I ragazzi della Uisp però non ci stanno e mettono in campo un ottimo terzo periodo provando a riaprire il match; al 30° è 59-67. Sospinti dall’entusiasmo i padroni di casa continuano a macinare buone azioni, gli ospiti, spaesati, sembrano di aver finito la benzina. Ma sul più bello per i rossi, ovvero il sorpasso, gli Sharkers ritrovano linfa e si riportano avanti gestendo al meglio il finale.

Prova incolore per i ragazzi di coach Conte, che cadono in casa 58-91 contro l’Auxilium Torino. I piemontesi sono sempre avanti nel punteggio nel corso del match. Dopo un primo quarto piuttosto equilibrati, gli arancioblù prendono il primo break importante sul finale di secondo quarto, 32-46. A nulla porta la strigliata negli spogliatoio, i blu torinesi hanno una marcia in più e volano sul più 20. I pegliesi non riescono a reagire e col passare dei minuti il gap aumenta fino al 58-91 finale.

“Non ci abbiamo messo energia, eravamo sempre in ritardo e poco aggressivi; molto al di sotto di quello che avevamo fatto vedere in queste prime sei gare – cosi coach Conte -. Senza ombra di dubbio la peggior uscita stagionale. Adesso abbiamo il turno di riposo, e quindi 15 giorni di lavoro, per ricaricare le pile, assimilare la sconfitta; ma soprattutto essere pronti per la trasferta di Crocetta del 17 novembre”.

“Domani giornata da circoletto rosso – annuncia la presidente Antonella Traversa -. Con noi, lavorerà per un intero giorno, sia nelle nostre scuole che con il nostro settore minibaket, il responsabile del settore Minibasket e Scuola: Maurizio Cremonini”

Di seguito i tabellini.

Under 13 “A”

Basket Pegli – MyBasket 59-58 (14-18, 15-12, 8-15, 22-13)

Pegli: Marin 8, Vaccari 17, Profumo 4, Baratti 8, Falace 2, Magnano 2, Silanus 6, Bertolotti 2, Glogowschek 8.

MyBasket: Neri 17, Cartasegna 2, Garabello 11, Rossi, Bertone 2, Gaetano 4, Busu 3, Moriconi 9, Gaino 2, Mittica, Costanzo 9.

Under 18 regionale

Maremola – Basket Pegli 51-95 (5-25, 12-21, 17-17, 17-32)

Pegli: Crocco 2, Benignetti 25, Abbandonati 5, Grasso 19, Lucagrossi 6, Cruciani 4, Danovaro 29, Bassi 2, Allemani. All. Conte

Under 14

Uisp Rivarolo – Basket Pegli 80-84 (10-24, 20-20, 29-23, 21-17)

Rivarolo: Del Rosario 12, Ficalora 9, Carta 12, Cottoli 2, Pastorino ne, Traverso 7, Brovia 32, Bruschi 2, Jat 4.

Pegli: Busellato 22, Stagni, Marin, Pietrantonio 18, Profumo, Magnano, Silanus 6, Valle 26, Raviola, Glogowschek, Stagnitto 12, Pallotta. All. Conte

Under 16 Eccellenza

Basket Pegli – Auxilium Torino 58-91 (13-15, 19-31, 13-24, 13-21)

Pegli: Augliera 13, Bizzarri 2, Ventura 6, Pescarolo, Crocco 7, Facco ne, Devoto 8, Bruzzone 3, Notari 6, Bertagna, Vagnati 9, De Natale 6. All. Conte. Ass. Fanelli

Torino: Corino 29, Massa 3, Perretta 3, Porcella 6, Vincini 14, Greco 2, Macis 2, Anfossi 23, Badariotti 5, Adriano, Barale, Stella 4. All. Raho