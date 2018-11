Treni, carrozza chiusa per vermi. L’invasione di bigatini sul treno regionale

Genova. Ore 13,42 dopo la porta della carrozza, i vermi. Questo lo spettacolo che ha accolto i viaggiatori del treno regionale, da Chiavari verso Savona, del primo pomeriggio, e che ha portato alla chiusura del vagone.

La segnalazione arriva da un lettore che questo pomeriggio si è imbattuto in un vero è proprio tappeto composto da quelle che in apparenza sembrano dei bigatini da pesca: decine di piccoli vermetti sparsi su scale e passaggi, intenti a trovare una via di fuga, i balia delle vibrazioni dei binari.

Non proprio una scena edificante, probabilmente prodotta da un pescatore distratto o sfortunato, o poco rispettoso del mezzo pubblico. Che cercasse di “pasturare” anche sul treno? Non conosciamo però con certezza l’origine dell’invasione: sappiamo solo che per sicurezza il personale Trenitalia ha chiuso la carrozza al pubblico, per procedere alla pulizia e alla verifica del mezzo. Con conseguenti disagi per tutti i passeggeri.

Nella speranza di non ricevere più segnalazioni del genere, quindi, auguriamo al pescatore con il buco nella scatola dei bigatini, di cuore, “buona pesca”.