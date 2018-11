Genova. Dopo il successo di Rap for the bridge, la serata di musica rap, a Certosa, organizzata dai giovani del quartiere per il quartiere colpito dopo il crollo di ponte Morandi, nasce una collaborazione tra l’associazione In20eventi e i Giardini Luzzati.

Nasce quindi, a partire da questo sabato 10 novembre, un ciclo di eventi a cadenza mensile dedicato alla trap e alle sperimentazioni dei nuovi linguaggi. Si chiamerà Rap Metrò.

Foto 2 di 2



“Questo ciclo di eventi, infatti, vuole fungere da “ponte virtuale” tra periferia e centro città – dicono gli ideatori – tra il ponente cittadino in gran difficoltà per mobilità e risorse e il centro storico ricco di tesori da scoprire, soprattutto attraverso l’uso della metropolitana, che nel weekend ha il prolungamento orario esteso fino all’una di notte. Ciò non solo consente di potersi muovere da una parte all’altra della città senza dover utilizzare mezzi propri, ma anche, si spera, di limitare al minimo le possibilità di incidenti stradali tra i più giovani”.

In questa prima serata la presenza di due tra i più importanti esponenti della scuola genovese: Nader e Bresh.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Ad aprire la serata alle ore 21:30 il dj set di Matteo Palumbo.

Seguono la Scuderia 90 (Doglee, Jambo, Sguardo, Dunbo, Mars, Ya’ng Shock, Noil Amser)

e le due special Guest Nader & Bresh.

PREZZO: 10€ + DRINK OMAGGIO.

PREZZO PER I SOCI LUZZATI: 8€