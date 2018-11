Toti risponde a Italia Nostra: “Strada dentro il parco unica soluzione. Mettere di fronte a tutto la salute delle persone”

Genova. Non si fa attendere la risposta del governatore di Regione Liguria Giovanni Toti alle richieste di chiarimento sottoposte, a forma di appello, da Italia Nostra riguardo i lavori in corso sulla strada che da Portofino arriva alla Ruta di Camogli.

“Proprio il tenore della vostra risposta mi conferma nell’idea che coltiviate una concezione distorta dell’ambiente e della sua tutela. La salvaguardia della natura è straordinariamente importante per me e per la mia Giunta, è una ricchezza e una risorsa, ma davvero pensate che una strada di due metri di larghezza pregiudichi irrimediabilmente un parco come quello di Portofino? Davvero pensate che sia corretto mettere a rischio la vita di un malato che senza la strada aperta dal Genio non avrebbe la possibilità di raggiungere un ospedale, o di forzare un bambino, un ragazzo a non andare la scuola per giorni? La strada all’interno del Parco è l’unica soluzione per permettere ai residenti di Portofino una vita il più normale possibile”.

E continua: “Anche in caso di maltempo che potrebbe bloccare un elicottero, anche in caso di condizioni marine che potrebbero fermare i collegamenti navali. Il mio appello a voi è quello di mettere di fronte a tutto la salute e il benessere delle persone”.