Titolare di una merceria a Sestri Levante imbratta la vetrina di un negozio concorrente

Sestri Levante. Non è nuovo alle forze dell’ordine per gesti simili, D.M., 44 anni, titolare di una merceria in via Nazionale, a Sestri Levante, denunciato a piede libero dai carabinieri della cittadina.

L’uomo, nella giornata di ieri, è stato deferito poiché riconosciuto quale autore dell’imbrattamento della vetrina di un’altra merceria, di proprietà di una 50enne di Casarza Ligure.

Non è la prima volta che il 44enne, molto conosciuto a Sestri Levante, si rende protagonista di molestie e danneggiamenti di negozi concorrenti e non solo. Inoltre, nel 2010, era rimasto vittima di una misteriosa aggressione, forse arrivata come vendetta dopo uno dei suoi exploit.