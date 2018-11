Tigullio, interventi no stop. Disostruita foce San Francesco, spola sanitaria per Portofino

Genova. Continuano senza sosta gli interventi di ripristino dopo la mareggiata di lunedì notte. In nottata, infatti, è stata disostruita la foce del San Francesco a Rapallo, “bloccata” da detriti ma soprattutto da imbarcazioni incastrate.

Proseguono intanto gli interventi e i presidi dei tanti volontari della Protezione civile presenti sul posto: a Santa Margherita arrivati i bobcat, idrovore e moto pompe per rimuovere fango e allagamenti. A Portofino, invece, saranno presenti 10 volontari che raggiungeranno la località su un’imbarcazione della Guardia Costiera.

Inoltre da due giorni una squadra provvede al trasporto del personale sanitario del 118 distaccato h24 a Portofino, tramite la strada sterrata che passa da Portofino Vetta, Pietre Strette, Olmi e Portofino Mare. La stessa squadra è già intervenuta più volte per ripristinare la strada, unica via di comunicazione terrestre per raggiungere la località, a causa della continua caduta di alberi che ne impediscono il transito.