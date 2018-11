Genova. Prestigiosa ed importante vittoria del TC Genova nell’anticipo del girone 2 andato in scena ieri sui campi della Canottieri Aniene.

I biancorossi sono tornati da Roma con in tasca il 4-2 nei confronti dei campioni d’Italia in carica, dopo che i singolari erano terminati con il parziale di 3-1 in favore del TC.

Nella riedizione della sfortunata finale del campionato di Serie A1 del 2014, svoltasi al Palafiumara di Genova, i ragazzi guidati da Walter Barillari si sono presi una bella soddisfazione portando a casa 3 punti pesantissimi per la classifica.

Particolarmente sudati i successi di Edoardo Eremin e Francesco Picco, quest’ultimo vittorioso sul sempre ostico Flavio Cipolla, che ha compiuto 35 anni lo scorso 20 ottobre, uno dei protagonisti dello scudetto 2014 firmato dall’Aniene.

I tabellini del girone 2

Tennis Club Crema – Circolo Tennis Massa Lombarda 3-3

Julian Ocleppo (M) b. Alessandro Coppini (C) 61 64

Andrey Golubev (C) b. Zhizhen Zhang (M) 75 64

Federico Gaio (M) b. Adrian Ungur (C) 64 75

Lorenzo Bresciani (C) c. Alessio De Bernardis (M) 62 63

Federico Gaio/Julian Ocleppo (M) b. Lorenzo Bresciani/Adrian Ungur (C) 63 64

Alessandro Coppini/ Andrey Golubev (C) b. Lorenzo Rottoli/ Zhizhen Zhang (M) 64 64

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Genova 1893 2-4

Edoardo Eremin (G) b. Jacopo Berrettini (A) 67(8) 63 75

Francesco Picco (G) b. Flavio Cipolla (A) 75 46 61

Stephane Robert (G) b. Gianluigi Quinzi (A) 36 ritiro

Riccardo Perin (A) b. Paolo Dagnino (G) 63 61

Edoardo Eremin/Francesco Picco (G) b. Vincenzo Santopadre/Riccardo Perin (A) 76(4) 64

Flavio Cipolla/Jacopo Berrettini (A) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) 46 76(5) 10-1

La classifica:

9 (4) Circolo Canottieri Aniene

6 (4) Tennis Club Genova 1893

4 (4) Circolo Tennis Massa Lombarda

4 (4) Tennis Club Crema