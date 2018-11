Temporanea chiusura del campo sportivo Pertini: i chiarimenti della Levante C Pegliese

Genova. La Levante C Pegliese, in riferimento alla temporanea chiusura del campo sportivo Sandro Pertini di Genova Multedo, riferisce a scanso di equivoci quanto segue.

“Come sapete, la concessione demaniale dell’impianto sportivo Pertini è stata assegnata in couso alla Levante C Pegliese e alla Multedo 1930; nonostante con molte difficoltà si sta avanzando per raggiungere la migliore intesa possibile per una condivisa gestione, nei mesi scorsi sono stati richiesti documenti integrativi per le formalità autorizzative tra cui una fidejussione assicurativa, che è stata istruita la prima settimana di agosto da entrambe le associazioni e che prevedeva una serie di documenti da presentare per il rilascio della stessa.

La Levante C Pegliese ha ultimato e consegnato entro i termini previsti tutta la documentazione richiesta alla compagnia assicurativa.

Il 5 novembre, per una serie di ritardi non imputabili a Levante C, è stata inviata la relativa documentazione all’ente, propedeutica all’emissione definitiva della polizza, che dopo un’attenta verifica ha evidenziato un errore di intestazione e di conseguenza Autorità Portuale, suo malgrado, si è trovata costretta ad emettere il giorno 8/11/18 una diffida all’utilizzo del campo che, anche se non per colpa della scrivente, ci ha visto di riflesso coinvolti e danneggiati.

Per correttezza d’informazione, si precisa che per nessun motivo la chiusura è imputabile alla mancanza di accordi tra le società!

Di concerto le due associazioni si sono immediatamente attivate per una rapida soluzione e dunque per far correggere l’errore con modifica della polizza, che in data 9 novembre hanno provveduto ad inviare all’ente.

Non appena sarà consegnata in Autorità Portuale la copia in originale, l’ente provvederà immediatamente ad emettere il titolo di riapertura.

Tanto si doveva per doverosa notizia, nell’attesa di riprendere la regolare attività”.

A seguito della chiusura dell’impianto, è stata rinviata la partita odierna tra Fegino e Borgoratti del campionato di Seconda Categoria girone C.