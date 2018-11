Successo del I° Memorial Luciano Berni

Ottimo riscontro per il I° Memorial Luciano Berni, storico allenatore, nonché socio fondatore. La manifestazione di nuoto interregionale era rivolta alle categorie Esordienti A, Esordienti B, Ragazzi e Junior organizzato dalla Rapallo Nuoto nella piscina ruentina. L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane con circa 1000 quote gara e 130 premiazioni. Quasi duemila, quindi, le presenze tra atleti e spettatori nella piscina interna del Poggiolino, teatro del torneo.

Al termine della due giorni la squadra dei nuotatori della Rapallo Nuoto si è classificata seconda dietro alla corazzata del team Insubrika (Verbania). Menzione particolare per la vittoria nei 50 mt stile libero per Federico Bocchia, pluricampione internazionale della specialità.

Da segnalare la prestazione della squadra Esordienti gialloblù: i giovani atleti hanno dato sfoggio di tutte le loro potenzialità conquistando ottimi risultati. «Auguriamo a tutti loro che possano continuare su questa strada eguagliando i successi dei compagni più grandi – sottolinea il presidente Alessandro Martini – Ancora una volta la Rapallo Nuoto ha dimostrato un’impeccabile organizzazione, anche nella gestione degli imprevisti, ossia alcuni danni riportati dall’impianto dopo la straordinaria ondata di maltempo del 29 e 30 ottobre, con straordinaria tempestività. Questo è stato l’ennesimo evento di prestigio organizzato dalla Società gialloblù, che attesta un’attività proficua non solo in ambito sportivo e sociale ma anche turistico e promozionale».

Soddisfazione anche da parte del figlio del primo e storico allenatore della società gialloblù Severino Barbagelata, socio della Rapallo Nuoto: «Il risultato in termini di partecipazione è stato notevole, con tanti atleti provenienti da fuori Liguria – commenta – Per me tutto questo ha un significato ancora più speciale, essendo il memorial dedicato a mio padre, primo allenatore nonché socio fondatore della Rapallo Nuoto, che praticamente è nata nel salotto di casa mia».