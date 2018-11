Sturla, imbrattata con vernice rossa la nuova sede di Lealtà Azione

Genova. La nuova sede del movimento di estrema destra Lealtà Azione è stata imbrattata questa notte con vernice rossa che, probabilmente lanciata da una certa distanza, ha colpito le inferriate e la facciata della palazzina, che si trova in viale Cembrano 29 a Sturla.

Proprio ieri i militanti di estrema destra avevano annunciato per domani l’inaugurazione della nuova sede, dopo la chiusura di quella di via Serra in centro città.

Un paio di settimane fa era stata la sede di Casapound ad essere imbrattata con bicchieri di vernice rossa. Su tutti gli episodi indaga la Digos che ha sequestrato le telecamere della zona.