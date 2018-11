Sturla, danneggiata (di nuovo) dai vandali la Madonna dei pescatori

Genova. Qualcuno inizia ad ipotizzare che la mano che nella notte ha appiccato un rogo all’interno della cappelletta della Madonna del buon consiglio in via Del tritone, a Sturla, da tutti nota come la Madonnetta dei pescatori, sia la stessa che qualche giorno fa ha vandalizzato i giochi per i bambini nei giardini dello stesso quartiere, riempendo scivoli e giostre di scritte blasfeme, bestemmie, croci rovesciate e altre immagini dello stesso tenore.

I teppisti, ad ogni modo, hanno già preso di mira altre volte l’effigie sacra – sempre ricostruita e rimessa a posto dagli abitanti della zona – sia nel 2009, sia nel 2012.

Questa volta il gesto vandalico è stato messo in atto con il fuoco. Per il quartiere un vero e proprio attacco a un simbolo, più che religioso, della cultura di una comunità.