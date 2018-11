Struppa, cade da una scala di quattro metri, uomo grave al San Martino

Genova. Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da una scala alta circa quattro metri nella zona di Struppa, in Val Bisagno.

L’incidente è avvenuto in strada in via Di Creto. Sul posto i medici del 118 e i militi di una pubblica assistenza.

Ancora ignota la dinamica della caduta, il ferito è stato portato in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.