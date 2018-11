Strada parco Portofino, arriva anche il si dei 5 stelle

Portofino. Via libera da parte del movimento 5 stelle alla strada che collega Portofino alla vetta attraverso il parco. A dirlo è un comunicato del Movimento che spiega come, dopo il crollo di un tratto della Provinciale 227 che collega Santa Margherita a Portofino e che ha isolato quest’ultimo comune, raggiungibile solo via mare l’unica alternativa via terra è la strada nel Parco di Portofino, che collega l’abitato a Portofino Vetta.

Una strada stretta, sterrata e percorribile solo da piccoli mezzi di emergenza. “È di queste ore la proposta di allargarla, rendendola maggiormente fruibile dagli automezzi – spiegano in una nota – Contrarie le Associazioni ambientali, secondo le quali incomberebbe non solo il rischio di snaturare il Parco ma anche, una volta messa a regime, che la strada si trasformi in abituale via di transito, con mezzi propri, per residenti e proprietari di terreni”.

“Capiamo e condividiamo completamente le preoccupazioni delle Associazioni e le condividiamo – dichiara in merito il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Roberto Traversi -. Tuttavia, per rispondere alle emergenze, riteniamo sia doveroso permettere che quella strada possa essere percorsa da automezzi di piccole dimensioni a trazione 4×4, senza essere ulteriormente allargata. Spetterà poi al sindaco Viacava far sì che venga utilizzata solo in caso di necessità e che non dia il via, tanto oggi quanto in futuro, a speculazioni e usi impropri”.

“La notizia secondo cui il presidente di Regione Liguria vorrebbe allargare la strada in questione ha destato le preoccupazioni del Gruppo 5 Stelle in Regione – afferma il consigliere regionale Fabio Tosi -. Ne sia tuttavia concesso, in questo momento molto particolare, l’uso per mezzi di dimensioni ridotte a trazione integrale, a patto che siano autorizzati e condotti da personale autorizzato. Nell’abitato di Portofino risiedono poco più di 300 persone per lo più anziane: in caso di necessità, è importante che lo si possa raggiungere nel più breve tempo possibile, sfruttando l’unica strada carrabile”.

“Terminata l’emergenza e ripristinata la Provinciale 227, che ci auguriamo avvenga quanto prima, vigileremo affinché quella sterrata rimanga esattamente come che tutti la conosciamo: un’oasi di rara bellezza e un paradiso per escursionisti e amanti della natura”, hanno affermato all’unanimità i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Liguria.