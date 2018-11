Spostamento mercatino Natale, Fdi conferma appoggio alla Giunta: “Apprezziamo chiarimenti tecnici”

Genova. “Apprezziamo che dalla Giunta sia arrivato un chiarimento sulle motivazioni oggettive per le quali sia necessario spostare il mercatino di Natale da Viale Caviglia”. Lo afferma Ubaldo Borchi, coordinatore metropolitano di FDI.

Un modo per ribadire l’appoggio alla giunta dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’ultima proprio relativa allo spostamento del mercato di Natale da viale Caviglia a piazza della Vittoria. Fdi si era detta contraria e aveva chiesto all’assessore Bordilli di ripensarci.

Poi sono arrivate dalla giunta le “motivazioni tecniche” rispetto allo spostamento, con una relazione dei vigili del fuoco che di fatto lo impone.

“Condividiamo lo sforzo che tutta l’Amministrazione ed il Sindaco hanno fatto per rendere più agevole questo spostamento – prosegue Borchi – ed è proprio per questo che non possiamo che appoggiare questa amministrazione che va oltre il pragmatismo e cerca ogni volta di garantire gli interessi di tutti”.