Spediporto si rifà il look, nuovo sito e logo ridisegnato

Genova. Spediporto cambia la sua immagine con un nuovo logo e un sito web completamente rivisitato e reso più interattivo. L’associazione degli spedizionieri genovesi, con questa operazione, punta la sua nuova immagine social su tre macroaree che sono informazione, formazione e un portale per mettere efficacemente in contatto le aziende e chi cerca lavoro.

La necessità era dare a Spediporto un aggiornamento, non solo della sua immagine ma del modo di proporsi al pubblico, ha spiegato il direttore generale Giampaolo Botta. “Riteniamo di dover avere il coraggio di mostrare il nostro carattere, la nostra volontà di essere attivi, propositivi e presenti sui problemi del quotidiano con umiltà ma anche con decisione e il nuovo logo è come noi: semplice e determinato”.

Con il sito, quindi Spediporto scommette con forza anche sulla formazione per diventare un punto diraccolta “di esigenze formative – spiega Botta – in grado di fornire un set di proposte raccogliendo il meglio che il mercato dà e rendendolo fruibile ai nostri associati”

A realizzarlo è stato l’ingegnere informatico Sergio Curtacci che lo ha trasformato in uno strumento di lavoro molto più interattivo rispetto al sito precedente. Un sistema in grado di fornire qualsiasi informazione, ma anche molto modulabile, per essere pronto a possibili nuovi impieghi futuri.