Spaccio in centro storico, arrestati due giovani pusher

Genova, Due giovani pusher sono stati arrestati ieri dalla polizia per spaccio. Il primo episodio in vico delle Monachette intorno alle 12.20. Protagonista un 18enne senegalese, sorpreso dai poliziotti del Commissariato Pré a spacciare due dosi nei pressi degli alloggi studenteschi di Vico Tacconi e di un’associazione minorile di Vico delle Marinelle.

Alla vista dei poliziotti è fuggito correndo e distanziando gli agenti che sono saliti sul furgone di un operaio in transito in Via Gramsci, riuscendo a raggiungerlo mentre gettava a terra un sacchetto, contenente 18 dosi già confezionate di stupefacente risultato essere derivato degli oppiacei, e a bloccarlo dopo il Palazzo del Principe.

Il secondo arresto è avvenuto in piazza Cavour intorno alle 17. I poliziotti del Commissariato Centro hanno notato un 18enne algerino, già conosciuto per i suoi precedenti di spaccio, che interloquiva con l’autista di un’auto parcheggiata. Gli agenti, dopo aver notato lo scambio bustina-denaro, hanno attraversato la piazza ed intercettato il ragazzo che, con riluttanza, ha espulso dal cavo orale 15 involucri contenenti cocaina. Portato in Questura, il giovane ha cercato di sbarazzarsi di ulteriori 5 dosi di droga, gettandoli sotto i sedili della volante.

L’arrestato, irregolare in Italia, sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.