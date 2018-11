Smette di piovere ma la terra frana ancora: stamani interrotta la provinciale per Isoverde

Genova. La SP6 per Isoverde è interrotta a causa di una frana che ha sfondato il muraglione di contenimento. E’ successo in frazione “Grassi”. Pur occupando solo una carreggiata, quella a salire, la frana è ancora in movimento e si teme un peggioramento nelle prossime ore, poiché il terreno è fradicio e instabile.

Per questo la strada è stata chiusa. Come viabilità alternativa, per raggiungere Isoverde o per scendere a valle, è stata riaperta via Vixella, quindi è necessario salire a Cravasco, raggiungere Pietralavezzara e proseguire per Campomorone.

Il Comune di Campomorone spiega che dal sopralluogo immediato dei tecnici di Città metropolitana si evince un fronte di frana da monte con vistosa frattura a 30 metri dal ciglio stradale con profondità da 1 a 2 metri: circa 1000 metri cubi di materiale terroso che potrebbe scivolare a valle improvvisamente anche perché si è verificato il crollo di 30 metri del muro di contenimento.