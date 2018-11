Genova. Continua la striscia vincente del CUS Genova basket di Giovanni Pansolin. Dopo la vittoria ottenuta al PalaFigoi contro Sestri sono arrivati altri due punti. Avversaria di giornata al PalaCUS era l’Ospedaletti di coach Lupi. Vittoria biancorossa per 93-73 in quello che costituiva un remake delle semifinali di Final Four di Supercoppa Ligure a inizio stagione.

Questo il commento di coach Pansolin: «Bella vittoria casalinga, con cinque giocatori in doppia cifra a testimonianza di quanto ci siamo passati la palla e quanto siamo riusciti a trovare protagonisti sempre diversi all’interno della partita. Siamo molto contenti del fatto che siamo riusciti a giocare una partita solida per quaranta minuti. Ospedaletti, come ci ha abituato nell’ultimo playoff, si è presentata con un sacco di difese adattate che l’anno scorso ci avevano creato parecchi problemi ma che quest’anno abbiamo attaccato con la testa molto più sgombra. Sono molto contento dell’esito della partita. Stiamo recuperando piano piano al 100% anche Zavaglio, che si è infortunato contro Sestri e ha dato il suo contributo. Un contributo piccolo, perché non era comunque al 100%. Salutiamo con gioia il career high di Ferraro con i suoi 16 punti con un solo errore dal campo. Veramente una bella partita per un ragazzo del ’99 che sta prendendo sempre più coraggio e iniziative. Cosa che non può che farci bene perché aumenta il nostro grado di pericolosità».

TABELLINO

CUS GENOVA vs OSPEDALETTI 93-73 (21-12; 49-39; 71-58)

CUS GENOVA: Bestagno 3, Vallefuoco S. 7, Dufour 11, Costacurta 15, Vallefuoco N. 18, Bedini 16, Zavaglio 5, Ferraro 16, Capone, Leporati 2. Coach: Pansolin.

OSPEDALETTI: Gilardino 4, Zunino 10, Revetria 6, Carlucci 5, Colombo 23, Michelis 5, Olivari 2, Rossi 9, Formica 4, Vivo, Cologgi 5. Coach: Lupi.