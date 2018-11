Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nei quattro recuperi di questa settimana, il giudice sportivo ha punito due calciatori ed un dirigente.

Shady Oukhadda (Albissola) e Jacopo Manconi (Novara) sono stati entrambi squalificati per due gare, in quanto espulsi “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Davide Vaira, dirigente della Robur Siena, è stato inibito fino al 20 novembre, con ammenda di 500 euro.

La classifica marcatori dopo 10 giornate:

9 reti: Tavano (Carrarese)

8 reti: Caccavallo (Carrarese)

6 reti: Rolando (Gozzano)

5 reti: Buglio (Arezzo), Pereira (Juventus U23), Ragatzu (Olbia), Romero (Piacenza), Martignago (Albissola)

4 reti: Cacia (Novara), De Feo (Lucchese), Rovini (Pistoiese), Morra (Pro Vercelli)

3 reti: Cais (Albissola), Mota Carvalho (Virtus Entella), Pesenti (Piacenza), De Vitis (Pisa), Ceter (Olbia), De Luca (Alessandria), Sorrentino, Bortolussi (Lucchese), Bunino (Juventus U23), Nolè (Pro Piacenza), Eusepi (Novara), Piscopo (Carrarese)

2 reti: Gerbi (Pro Vercelli), Sorrentino (Lucchese), Palazzolo (Gozzano), Gliozzi, Aramu (Robur Siena), Gucci, Mastroianni (Pro Patria), Kanis, Bobb (Cuneo), Brunori, Persano, Cutolo (Arezzo), Moscardelli, Masucci (Pisa), Biasci (Carrarese), Muratore, Mavididi (Juventus U23), Scardina, Volpicelli (Pro Piacenza), Luperini, Latte Lath Junior (Pistoiese), Della Latta (Piacenza)

1 rete: Raja (Albissola), Sala (Arezzo), Zappa, Toure, Kastanos (Juventus U23), Maccarone, Valente, Coralli (Carrarese), Sanna, A. Gatto, Bonacquisti, La Rosa (Arzachena), Sartore Perez, Bellazzini, Santini (Alessandria), Secondo, Messias, Libertazzi, Rolfini (Gozzano), Fanucchi, Vitiello, El Kaouakibi (Pistoiese), Battistini, Le Noci, Disabato, Santana (Pro Patria), Nizzetto, Diaw, Pellizzer (Virtus Entella), Bertoncini, Sylla, Corradi, Fedato, Nicco, Barlocco, Di Molfetta, Sestu (Piacenza), Said, Borello (Cuneo), Strechie, Gabbia, Provenzano, Lombardo (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi (Pro Piacenza), Mannini, Ropolo, Calcagni, Caponi, Tommasini (Pontedera), Comi, Germano, Gladestony (Pro Vercelli), Cattaneo, Sansone (Novara), Vallocchia, Iotti (Olbia), Russo, Cianci (Robur Siena), Marconi (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena)