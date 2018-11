Genova. Con il weekend di sabato 3 e domenica 4 novembre ecco la prima giornata della Serie C di pallavolo maschile. Due le vittorie in casa, quattro quelle in trasferta, di cui un tie break.

La sfida più equilibrata è stata quella tra Santa Sabina e Avis volley team Finale: avanti per due set a zero, il Santa Sabina di Fernando Mancini e Luca Torri ha subito la rimonta dei finalesi guidati da Trotta, che si sono poi aggiudicati i due punti con un netto 15-6 al tie break.

Rotonde invece le vittorie casalinghe di 3 Stelle villaggio e Admo volley: il team di Chiavari si è imposto sul Volley Colombiera Sarzana project, mentre i verdeblù di Lavagna hanno avuto la meglio sulla Colombo Genova di Luca Leoni.

Sorpresa a Savona, dove la Spinnaker, neoretrocessa, ha ceduto in tre combattutissimi set di fronte alla Volley Laghezza, allenata da mister Cecchi; tre a uno, invece, per la Zephyr trading La Spezia, che a Sanremo ha battuto la Grafiche Amadeo, e per la Sant’Antonio Spazio Genova, che si è imposta sulla Pallavolo Futura Avis Bertoni a Ceparana.