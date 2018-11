Genova. Quattro squadre del girone B di Serie B2 retrocederanno in Serie C; di questi quattro posti, al momento, tre sono occupati da società liguri.

Penultima è la Normac Avb Genova, che sul campo di casa deve cedere alle bergamasche del Costa Volpino al termine di una partita per certi versi stregata.

Buon inizio della squadra di coach Paolo Repetto che in un primo set equilibrato gioca alla pari con le ospiti, riuscendo ad aggiudicarsi il parziale per 25-22.

Reazione veemente delle lombarde nella seconda frazione: 16-25 e punteggio in parità. Terzo set nuovamente in grande equilibrio con Costa Volpino che difende bene e le genovesi che non riescono a dare la stoccata decisiva e cedono di misura per 24-26.

Il quarto set ha una storia a parte: alcuni episodi discussi mettono in crisi la Normac AVB che tuttavia trova la forza di reagire, ma non riesce più a riprendere le avversarie e cede 19 a 25.

“È un risultato troppo severo – dichiara Repetto -. Abbiamo avuto buone occasioni per arrivare ad un risultato positivo ma non siamo riusciti a sfruttarle; ci è mancato il colpo finale risolutivo e questo ci ha punito”.

Al quartultimo posto c’è la Serteco Volley School. La formazione allenata da Ivana Druetti, in trasferta a Mapello, cede 3 a 0 (25-21, 25-15, 25-22) al Brembo Volley Team.

Le genovesi, a causa di poca esperienza, hanno mancato di risolutezza nei momenti importanti del match. Dall’altra parte della rete c’era una squadra esperta che ha sempre saputo mantenere il vantaggio con un gioco particolarmente deciso.

“Prestazione tuttavia sufficiente – dice Druetti, il lavoro in palestra paga sempre e le ragazze sono cariche e pronte a riscattarsi già dal prossimo impegno”.

Per il sesto turno, sabato 17 novembre, alle ore 18, sarà derby in via Digione: Serteco Volley School contro Normac Avb. Un incontro che avrà già molta importanza per la lotta per la salvezza.