Senza patente con l’auto del nonno, minorenne denunciato

Genova. È costata molto cara la “notte brava” di un minorenne che, dopo essersi mpossessato dell’auto del nonno per scorrazzare in città, è stato bloccato da una pattuglia dei Carabinieri. Al ragazzo, che ha 17 anni, oltre ad essere sequestrata l’auto , è stata elevata una contravvenzione di 3500 euro.

Il giovane, che aveva a bordo altre tre amici, tutti minorenni, è stato individuato da una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri, che era in servizio nel quartiere di Albaro e che, dopo un breve inseguimento, ha bloccato l’auto all’altezza di Via Giordano Bruno.

Ad una verifica dei documenti i Carabinieri hanno potuto, così, riscontrare l’età del guidatore, che era in possesso di una patente per la guida dei motocicli. Per lui è scattato il sequestro del documento di guida, quello dell’auto, oltre alla contravvenzione che, se non pagata nei tempi previsti, potrà arrivare fino a 5 mila euro.