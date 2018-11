San Martino, la scoperta di un tunnel sotterraneo fa chiudere via Marsano: cambia la viabilità

Genova. L’Ospedale Policlinico San Martino informa che da stamani il varco fino ad oggi dedicato all’uscita dalla struttura delle auto mediche che conduce da largo Benzi a via De Toni è utilizzabile anche da tutti gli altri mezzi di soccorso e soprattutto dalle macchine (non mezzi a due ruote) del personale dotato di pass dell’Ospedale, con obbligo di svolta a destra e precedenza a favore dei mezzi provenienti da viale Benedetto XV.

Questa misura preventiva è stata adottata dalla Direzione Strategica alla luce del traffico che sta interessando i viali dell’ospedale, ovviando alla chiusura obbligata del varco che conduce in via Marsano, dopo la scoperta del tunnel sotterraneo che scorre sotto il manto stradale e mette in pericolo l’incolumità dei conducenti dei mezzi, siano essi a due o a quattro ruote.

L’uscita in questione di via De Toni sarà dotata di doppia corsia, una riservata ai mezzi di emergenza, l’altro al personale, con apposita segnaletica.