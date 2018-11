San Fruttuoso, si impicca nella sala slot che aveva appena preso in gestione

Genova. “Scusatemi di tutto ma non ce la faccio più a vivere così”. Ha lasciato un biglietto di poche righe il 34enne che questa mattina si è impiccato nella sala slot, che aveva appena preso in gestione, in via Manuzio a San Fruttuoso.

L’uomo, sposato e con quattro figli piccoli, ha deciso di farla finita per ragioni su cui i poliziotti del commissariato di San Fruttuoso coordinati dalla dirigente Maria Teresa Canessa, stanno svolgendo alcune indagini.

Il telefono dell’uomo è stato sequestrato, cosi come il biglietto. Sul posto questa mattina sono arrivati i parenti del ragazzo e i parenti della moglie: si è creata una situazione di grande tensione che ha portato all’intervento sul posto di diverse volanti della polizia per riportare la calma. L’ipotesi al momento più accreditata è che all’origine del tragico gesto ci siano problemi economici uniti a tensioni famigliari. L’uomo in precedenza aveva una sala giochi a Molassana e con la famiglia era conosciuta perché gestiva alcune giostre a Molassana.