San Carlo di Cese, aperto passaggio pedonale. Tutte le misure di Comune di Genova e Vigili del Fuoco

Genova. Il Comune di Genova, insieme ad Aster, Ireti e Vigili del fuoco, sta lavorando da stamattina per ripristinare la viabilità interrotta all’altezza di località Camposilvano (prima di Lencisa); nella giornata di domani, lunedì 12 novembre, il transito veicolare sarà riaperto dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 21.

Nel frattempo la situazione della frana in atto in tale ocalità sarà oggetto di verifiche più approfondite al fine di ripristinare definitivamente la viabilità in caso di esito positivo.

Per quanto riguarda la frana che ha interrotto il transito veicolare a valle dell’abitato di Carpenara, fin da stamattina i Vigili del fuoco, Aster e Ireti si sono attivati per permettere il transito pedonale in sicurezza già da questo pomeriggio.

Amt ha predisposto dal mattino di domani un servizio di bus navetta da e verso Pegli, in raccordo con il servizio bus presente all’interno della zona attualmente ancora isolata. La prima corsa a salire da Pegli è prevista per le ore 5.30, mentre la prima corsa a monte della frana in località Carpenara è alle ore 5.55.

All’interno della zona attualmente isolata è presente fin da ieri sera un presidio sanitario, che da oggi è stato allocato presso l’ex Scuola Comunale di San Carlo di Cese.