Genova. Rientrati ieri sera a Genova i giocatori e lo staff tecnico si sono dati appuntamento a Bogliasco per oggi. Dopo due giorni di stacco Marco Giampaolo ha fissato una doppia seduta. A Bogliasco mancheranno nove nazionali: Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Dennis Praet e Ronaldo Vieira.

Da domani (giovedì) intanto, al via la prelazione per il derby di domenica alle 20.30 per gli abbonati della gradinata Sud a partire dalle 10 del mattino sino alle 19.30 di sabato 17 novembre. La prelazione si può esercitare al service center Sampdoria di via Cesarea 97r (non si può pagare con carta di credito) o tramite la vendita online a partire dalle 17 di giovedì sul sito internet di TicketOne: in quest’ultimo caso occorre inserire nel campo “codice promozionale” della pagina dedicata il numero di Sampcard senza spazi. I possessori di abbonamento tradizionale dovranno inserire il numero di supporto riportato sotto il codice a barre senza riportare i punti di spaziatura tra i numeri e dovranno selezionare come modalità di acquisto la funzione Home Ticketing (biglietto inviato via mail). Costo del biglietto per la Sud e la Gabbia Sud (settore 6) 25 euro.

I titolari dell’abbonamento dovranno portare la tessera originale e un documento d’identità. I possessori di abbonamento digitale caricato su Sampcard, oltre alla tessera, dovranno presentare anche la ricevuta segnaposto stampabile eventualmente da casa. La prelazione è dedicata al solo titolare intestatario dell’abbonamento e non ai delegati all’utilizzo dello stesso.

La prelazione per gli abbonati degli altri settori comincia alle 10 di lunedì 19 novembre e sarà possibile sino alle 18.30 di martedì 20 novembre.

Modalità di acquisto: la vendita sarà riservata ai soli titolari di abbonamento di Gradinata Nord, Distinti e Tribuna inferiore, che potranno esercitare il proprio diritto di prelazione per gli eventuali posti liberi di Gradinata Sud o Gabbia Sud fino all’esaurimento degli stessi, previa esibizione in originale della tessera di abbonamento e di un valido documento d’identità. Gli abbonamenti con tariffa omaggio non hanno diritto alla prelazione.

Gli eventuali posti di Gradinata Sud non venduti in prelazione potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito internet di TicketOne o tramite il call center di Ticketone mentre il settore 6 potrà essere acquistato su tutti i canali di vendita dalle 10 di mercoledì 21 novembre alle 20.30 di domenica 25 novembre anche nelle rivendite Listicket rete “Calcio Ospiti” su tutto il territorio nazionale o tramite il call Center Ticketone.