Rapallo. Vigili del fuoco ancora al lavoro a Rapallo per mettere in sicurezza i relitti spazzati sul litorale dalla mareggiata del 29 novembre. Da una parte un’attività che è anche anti-sciacallaggio, ma dall’altra che tenta di annientare il rischio di incendi o esplosioni visto che molte imbarcazioni avevano i serbatoi carichi di gasolio.

Problema grosso anche quello dei rifiuti e delle macerie: i detriti provenienti dai corsi d’acqua e gettati in spiaggia e sui lungomare dalla mareggiata, a Rapallo ma anche a Santa Margherita Ligure. Si tratta in gran parte di rifiuti speciali che non possono essere conferiti in discarica senza particolari precauzioni.

In vista della stagione estiva, intanto, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco lancia un appello, a nome dei sindaci della riviera: “Fateci lavorare, permetteteci di ricostruire” e chiede al governo che sia allentato il patto di stabilità per i Comuni.