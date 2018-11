Rampa autostradale di Cornigliano, via Siffredi chiusa nel week end del 17-18 novembre

Genova. Diciannove ore di chiusura per via Siffredi a Cornigliano dalle 20 di sabato 17 novembre alle alle 15 di domenica 18 novembre. Il maltempo di questi giorni infatti ha provocato un ritardo di alcuni giorni sulla tabella di marcia per il posizionamento dell’ultimo tratto della rampa di collegamento tra Via Guido Rossa/ casello Genova Aeroporto. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore al territorio del municipio medio ponente Massimo Romeo che questa mattina ha partecipato alla riunione tecnica in Prefettura di coordinamento dei lavori insieme al vicesindaco Stefano Balleari.

La chiusura riguarderà il tratto compreso tra l’innesto della rampa di accesso al casello autostradale (Piazza Savio) e rotatoria di Via Albereto. “Il transito da ponente/levante/ponente sarà gestito esattamente come gestito in occasione della chiusura eseguita nel mese di ottobre – spiega Romeo in un dettagliato post su Facebook per informare la cittadinanza – per chi si dirige da ponente a levante occorre prendere la rampa di Via Albareto in direzione Aeroporto, Via della Superba ( strada del Papa) rotatoria San Giovanni d’ Acri e poi liberi di andare verso tutte le direzioni”. Per quanto riguarda la direzione da levante verso ponente in uscita da Via Guido Rossa, occorre prendere la rampa a salire in direzione casello autostradale, Via Vallebona (giro sopra casello autostrada) , impegnare rotonda e discendere vs Sestri vs rampa autosalone Genova 49. La mobilita ferroviaria non subirà alcuna variazione variazioni.

I dettagli ed eventuali variazioni dell’ultima ora anche in funzione del meteo previsto per il week end 17-18 novembre saranno ulteriormente rifiniti nel corso di una riunione in Prefettura che si terrà il 15 novembre.

“Il ritardo dovuto al maltempo – spiega il vicesindaco di Genova Stefano Balleari – era di soli tre giorni ma non ce la siamo sentita di chiudere via Siffredi a metà settimana. Per questo abbiamo spostato al week end successivo. In ogni caso, in base alle informazioni che ho ricevuto dall’azienda al momento la conclusione dei lavori resta fissata alla fine di novembre”.