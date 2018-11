Genova. La partita tra Ceriale e Sestrese sarà rigiocata dall’inizio, come da regolamento. “Premesso che la gara è stata sospesa al 35′ del secondo tempo per infortunio all’arbitro e che non gli consentiva di proseguire la direzione della gara, per questo motivo dispone la ripetizione della stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati nel corso della stessa da parte del direttore di gara”.

Francesco Insolito (Loanesi San Francesco) e Paolo Lamberti (Ospedaletti) sono stati fermati per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Gentian Torra (Bragno), Daniele Miraglia (Dianese e Golfo), Alessandro Scappatura (Ospedaletti), Moez Guirat (Taggia).

Maurizio Podestà, allenatore dell’Arenzano, è stato squalificato per due giornate. Davide Girgenti, allenatore del Legino, non potrà sedere in panchina per un turno.

Aldo Graziano, dirigente della Loanesi San Francesco, è stato inibito fino al 29 novembre.

Andrea Scandolara, massaggiatore del Celle Ligure, è stato squalificato fino al 22 novembre. Daniele Calla, massaggiatore del Ceriale, è stato squalificato fino al 15 novembre.

La classifica marcatori dopo 8 giornate:

9 reti: L. Anselmo (Bragno)

7 reti: Rovella (Taggia)

6 reti: Daddi (Loanesi San Francesco), Miceli (Ospedaletti)

5 reti: Boggiano (Voltrese Vultur)

4 reti: A. Anselmo (Arenzano), Scappatura (Ospedaletti), Burdisso (Dianese e Golfo), Draghici (Serra Riccò)

3 reti: Perrone (Varazze Don Bosco), Tarantola (Taggia), Grassi (Mignanego), Balestrino (Voltrese Vultur), Murabito (Legino), Sofia (Celle Ligure), Cutellè (San Stevese), Poggioli (Serra Riccò)

2 reti: Rambaldi, Russo (San Stevese), Condorelli, G. Insolito (Loanesi San Francesco), Akkari, Zani, Mereto, Sattin (Sestrese), Espinal, Alasia (Ospedaletti), Greco, Canu, Martini (Dianese e Golfo), Zizzini, Torra (Bragno), Fantoni, Tomao (Ceriale), Gagliardi, L. Barone, Sulla, Guerrieri, G. Paini, Minardi (Varazze Don Bosco), Pereyra, Mancini (Arenzano), Avanzi, Schirru, Siccardi, Spadoni (Legino), Termini, Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Rocca, Di Lorenzo, Gentile, F. Insolito (Loanesi San Francesco), Rusca, Romeo, Metalla (Arenzano), Pinna, Cambiaso, Savaia (Mignanego), F. Sturaro, Al. Negro (Ospedaletti), Piccolo, E. Burdo (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Di Mario (Ceriale), Angius (Voltrese Vultur), Saporito (Varazze Don Bosco), Brignoli, L. Vassallo, Garibbo (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte, An. Piombo, Rampini, Alò, D. Vallerga (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Fassone (Vallescrivia), Semperboni, Salis, Cerato, Pili, Majid (Legino), Gerbasi, Pesco, Fiuzzi, Rosso, Botti (Taggia), Pizzorni, Stefanzl, Mombelloni (Bragno), G. Calvini, De Flaviis, B. Raguseo, Crudo (San Stevese), Ansaldo, Piroli (Sestrese)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco)